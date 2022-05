Demare vince 13^ tappa del Giro, Lopez resta in rosa

CUNEO (ITALPRESS) – Arnaud Demare vince la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Sanremo-Cuneo, di 150 chilometri. Il corridore francese del Team Groupama-FDJ, al suo terzo centro nella corsa Rcs e in maglia ciclamino, ha la meglio in una lunga volata finale del tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e del britannico Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Quinto posto per l’azzurro Alberto Dainese (Team DSM). La maglia rosa rimane ancora sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), che precede in classifica generale Joao Almeida e Richard Carapaz. Da segnalare il ritiro “pesante” del francese Romain Bardet, che occupava il quarto posto nella classifica assoluta, per via di un presunto virus intestinale. Prossimo appuntamento domani: in scena la quattordicesima frazione, la Santena-Torino, di 147 chilometri.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).