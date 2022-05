Comunali, martedì confronto al Gonzaga tra i candidati a sindaco Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Martedì 17 maggio, alle ore 18, presso l’Auditorium dell’Istituto Gonzaga Campus (Via P. Mattarella, 38), si terrà il tradizionale confronto tra i Candidati a Sindaco della Città di Palermo, promosso dall’Istituto e dall’Associazione Ex Alunni Gonzaga. L’incontro sarà aperto dagli indirizzi di saluto di Vitangelo Denora S.J., Direttore Generale dell’Istituto Gonzaga e di Lucia Mauceri, Presidente dell’Associazione Ex Alunni. Modererà il confronto Gaspare Borsellino, Direttore dell’Agenzia di stampa Italpress.

