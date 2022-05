Campofranco, sindaco uscente Pitanza rinuncia alla ricandidatura. Presentate due liste

CAMPOFRANCO – (fonte LA SICILIA: Gandolfo Maria Pepe) – Un autentico terremoto, delle scosse telluriche molto forti, quelle che hanno caratterizzato le ultime ore, prima della scadenza delle presentazione delle liste (ore 12 di ieri) per le prossime amministrative del 12 giugno a Campofranco. Ventiquattro/36 ore molto intense iniziate con la notizia della rinuncia alla candidatura dell’attuale sindaco Rino Pitanza, che non avrebbe più presentato la propria lista. A quel punto è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per presentare una seconda lista. Campofranco si è trovata così dall’avere tre liste nel 2017, al rischio molto concreto di avere una sola lista nel 2022. Quella che era stata definita una svolta epocale lo scorso 30 aprile durante la presentazione della lista civica “Uniti per Campofranco, Nuara Sindaco”, e del candidato sindaco Rosario “Sarino” Nuara, con una unione e una condivisione così ampia di forze che a Campofranco non c’era mai stata, lo è diventata ancora di più adesso, con la presentazione di una lista civetta. Da un lato la lista civica “Uniti per Campofranco, Nuara Sindaco”, con Rosario “Sarino Nuara candidato sindaco. Già designati pure i quattro assessori che saranno Enrico Lipari che sarò pure il vicesindaco, Calogero Caltagirone, Alba Rita detta Alba Provenzano e Calogero Scozzaro. L’altra lista è “Progetto Lista Civica” ed ha come candidato sindaco Giuseppe Cirlincione Palumbo. Cinquantotto anni, tecnico della Tim, Cirlincione Palumbo è un consigliere comunale di minoranza uscente. “Abbiamo dovuto fare questa seconda lista in fretta e furia – afferma il candidato sindaco Cirlincione Palumbo – dopo i fatti successi nelle ultime 48 ore. Un ennesimo atto di amore verso la nostra Campofranco, per garantirgli un futuro innanzitutto e un futuro migliore”. Questi, infine, i candidati consiglieri delle due liste. Lista “Uniti per Campofranco, Nuara Sindaco”, con il candidato sindaco Rosario “Sarino” Nuara: Nazzarena detta Rena Lantinoro, Calogero Caltagirone, Concetta Casà, Rocco Corsaro, Anna Falletta, Maria Rita Giuliano, Enrico Lipari, Lino Maida, Alba Rita detta Alba Provenzano, Giuseppe Schillaci, Calogero Scozzaro, Clarissa Angela Vitellaro. “Progetto Lista Civica”, con Giuseppe Cirlincione Palumbo candidato sindaco ci sono: Enza Sorce, Salvatore Nuara, Maria Pellitteri, Salvatore Tulumello, Filippa Sorce, Benedetto Bonacotta, Francesco Scannella, Calogero Varagona, Carlo Spoto, Rosanna Burcheri. Consiglio Comunale che a Campofranco si compone di 12 elementi, 8 di maggioranza e 4 di minoranza. Sono tre i candidati presenti nelle due liste già presenti nell’attuale Consiglio Comunale, Enrico Lipari capogruppo di minoranza nella lista Uniti per Campofranco, Nuara Sindaco”, Giuseppe Cirlincione Palumbo consigliere di minoranza e candidato sindaco nella lista “Progetto Lista Civica”, dove è presente Benedetto Bonacotta consigliere di maggioranza uscente. Gandolfo Maria PepeScrivi a Gandolfo Maria Pepe