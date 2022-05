Campofranco, elezioni amministrative

CAMPOFRANCO – (da La Sicilia; Gandolfo Maria Pepe) – Mancano pochissime ore, oggi (18 maggio) alle ore 12 scadono i termini aperti venerdì 13, per la presentazione delle liste con i candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nei comuni chiamati al voto in occasione delle prossime amministrative che nell’isola, come nel resto d’Italia, si terranno domenica 12 giugno e una clamorosa novità è dietro l’angolo a Campofranco. Il sindaco uscente Rino Pitanza, 60 anni, eletto l’11 giugno del 2017, dopo essere stato vicesindaco e assessore, per oltre 20 anni, nelle amministrazioni comunale guidate professore Alfonso Virciglio e dal medico Calogero (Salvatore) Mazzara e consigliere di minoranza nelle amministrazioni guidate da Francesco Di Giovanni, inizialmente indicato come candidato, non dovrebbe ricandidarsi. Una notizia cominciata a girare a Campofranco nella serata di lunedì, rumors diventati sempre più forti nel corso della giornata di ieri, fino a essere praticamente una notizia vera. Un sindaco uscente che sembrava voler proseguire il mandato per portare a termine tutti i progetti avviati, per condurre Campofranco verso un futuro migliore. Qualcosa nelle ultime ore è successo e da qui la decisione del sindaco uscente Rino Pitanza di ritirarsi e di non ricandidarsi più. “Non confermo e non smentisco – ci dice il sindaco Rino Pitanza raggiunto al telefono – manca ancora qualche ora e vedremo. Chiaramente se la voce gira, un minimo di fondamento ci sarà”. Nel 2017 Rino Pitanza alla guida della lista Campofranco Riparte”, era stato eletto ottenendo 789 preferenze, pari al 38,79%, 31 in più dei 758 andati a Enrico Lipari che si era fermato al 37,57% e 302 in più dei 487 voti attribuiti a Calogero Guagenti, con un consenso del 23,94%. Dalle tre liste del 2017, Campofranco passa all’unica lista “Uniti per Campofranco, Nuara Sindaco”, con Rosario Nuara sindaco. Gandolfo Maria Pepe