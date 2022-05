CALTANISSETTA – Inziativa della LND Delegazione Provinciale Caltanissetta per incentivare la pratica del calcio da parte delle ragazze. L’appuntamento è fissato per sabato 7 maggio dalle ore 10:00 presso i Campetti Lombardo nel capoluogo nisseno: in programma la manifestazione “Settimana Rosa”, un open day dedicato al Calcio Femminile.

L’evento è riservato alle ragazze dai 7 ai 12 anni.