Caltanissetta, l’ASD Scuola di Ginnastica Artistica spicca alla Fase regionale di ginnastica artistica Easy e Amatoriali MSP ITALIA

Le atlete dell’ASD scuola di ginnastica artistica di Caltanissetta hanno partecipato alla Fase regionale di ginnastica artistica Easy e Amatoriali MSP ITALIA.

La competizione tra le differenti scuole e ASD regionali si è svolta al Palazzetto dello Sport Ciro Genova di Villagrazia di Carini.

La scuola nissena, guidata dai Tecnici Maria Delpopolo, Mila Stella, Marta Amico e Virginia Merendino coadiuvati da Alfonzo Scoma e Anna Costa ha presentato alla competizione 47 ginnaste che, con le loro performance hanno ottenuto un soddisfacente bottino di medaglie.

L’emozione di tornare sulla trave, al trampolino, alla pedana e all’esibizione a corpo libero è stata grande soprattutto per le allieve che erano state costrette a lasciare il body e le scarpette da esibizione chiuse nell’armadio per ben due anni. L’ultima gara in calendario, alla quale si era iscritta la scuola, risale al marzo 2020. Competizione sospesa pochi giorni prima a causa della pandemia.

Sorrisi e impegno hanno caratterizzato tutta la giornata e le allieve, arrivate a Villagrazia di Carini con una grande voglia di rivalsa, hanno cercato di seguire con attenzione e zelo tutti i suggerimenti che i maestri hanno offerto loro prima dell’esibizione.











Le ginnaste sono tornate al collo con :

13 Medaglie d’oro: MANGIONE MARTA, MICCICHE CLARA, INTILLA ARIANNA, CASTRIANNI FRANCESCA, AMICO SOFIA, CASTIGLIONE ELEONORA, LOCELSO ALBA, LOCELSO GIADA, PULLERONE ALICE, RIVELA ELISA, GIORDANO GINEVRA, GIULIANO BEATRICE e LO CASCIO GINEVRA.

17 Medaglie d’argento: SANZO LUDOVICA, GUMINA EVOLET, INSERRA CHIARA, CARLETTA GIULIA, SERTO ANITA AMICO KAROLA, BELLO ELEONORA, MICCICHE’ ANITA, PACE GIULIA, RAITANO GIULIA, LA PLACA GIORGIA, LO BELLO CHIARA, PILATO MIRIAM, PROVENZANO BEATRICE, VANCHERI VITTORIA, FERRO CARLOTTA, FORTE GIULIA, R0MAN0 REBECCA.

17 Medaglie di bronzo: AGLIATA LUDOVICA, BURRUANO EUGENIA, CAMMARATA GIULIA, CONTINO SARA, DINICOLO’ GIORGIA, LO VERME VITTORIA, PATTI MATILDE, BIVONA GIORGIA, CANTELLA CARLA, DI GIACOMO ALICE, MINACORE MONICA, BELLOMO CARLA, CUMMO GIULIA, PATTI CONSTANZA, RIGGI BENEDETTA, LIPANI CHIARA, MARROCCO ALICE.