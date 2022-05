Caltanissetta: Gambino solidale con Vincenzo Mattina: “Si faccia chiarezza sulla morte di Mirko”

Il Sindaco Roberto Gambino ha scelto di intervenire pubblicamente per esprimere il suo parere su un video che è stato diffuso sui social network.

La vicenda, legata alla morte del giovane nisseno Mirko Mattina, ha generato molti commenti nell’opinione pubblica locale.

“La mia vicinanza a Vincenzo Mattina per il dolore che prova quotidianamente e il coraggio nella ricerca continua della verità sulla morte del giovane Mirko – ha commentato il primo cittadino -. Rispetto al video in cui mi si chiama in causa, ho già chiesto per le vie brevi ai vertici dell’Asp e lo reitero pubblicamente che si faccia luce sulla vicenda che riguarda la dottoressa del pronto soccorso ed il video postato su Tik Tok.

Ci sono delle frasi incaute che si scrivono e si pronunciano, a maggior ragione possono diventare lesive se chi scrive ha un ruolo pubblico ed i medici sono dei pubblici ufficiali.

Credo che sia necessario abbassare i toni in generale e lavorare in silenzio con la riservatezza che il ruolo impone a beneficio della collettività.

Certo la vita privata è vita privata e si esplica senza divisa indosso e possibilmente non dandola in pasto ai social. Ma questa è una scelta personale. Ma fino a quando si indossa una divisa non c’è vita privata che tenga. Sono certo che su questa storia sarà fatta l’opportuna chiarezza a tutela di tutte le parti interessate”.

Guarda il video postato sui social https://fb.watch/dksnfhLlV6/