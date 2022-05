Caltanissetta. Approvata all’Ars copertura di 300 mila euro per il caro bollette a favore degli imprenditori della Zona Industriale

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino ha annunciato che è stata approvata la copertura finanziaria per 300.000 euro per il caro bollette. <Nella zona industriale di Caltanissetta, – ha spiegato – a causa di disservizi e di condotte colabrodo, era stato chiesto da IRSAP alle imprese il pagamento di fatture di importo elevatissimo. Io e la mia amministrazione però abbiamo portato avanti un’azione di confronto serrato con tutti gli attori per risollevare questa situazione inconcepibile, abbiamo dialogato con Caltaqua, IRSAP e diverse aziende, al fine di aiutare e di proteggere le nostre imprese>.

<In ultimo – ha detto il primo cittadino – abbiamo chiesto ai nostri riferimenti regionali un intervento al fine di riallineare i costi delle forniture idriche, e ce l’abbiamo fatta! Proprio ieri sera l’Ars ha approvato un finanziamento di 300.000 euro a favore di IRSAP vincolandolo al riallineamento del caro bollette della zona industriale di Calderaro”.

Si tratta di un importante risultato per il quale il sindaco ha ringraziato < tutti coloro che ci hanno aiutato e soprattutto hanno aiutato le nostre imprese a fare fronte a questa emergenza: il Capogruppo del M5s Nuccio Di Paola, il vicepresidente della regione Gaetano Armao e il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, tutti hanno svolto un ruolo importante ed hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo.Grazie davvero a nome delle aziende che operano nell’agglomerato industriale di Calderaro, grazie a nome della città di Caltanissetta.Supportare il nostro tessuto imprenditoriale e le aziende nissene è nostro dovere! >