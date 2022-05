Brasile, un uomo prova a violentarla e lei lo uccide con una mossa di jujitsu

Un uomo tenta di violentarla, lei reagisce e lo uccide. Succede a Villa Perus, a San Paolo del Brasile nella notte tra sabato e domenica scorsi. La donna era in compagnia di un’amica mentre stava tornando a casa, quando le due sono state assalite da un uomo: l’amica è riuscita a fuggire, mentre l’altra, una ventenne, ha affrontato il suo aggressore mettendo l’uomo KO con delle mosse di jujitsu. L’aggressore è rimasto completamente privo di sensi e a quel punto la vittima ha chiamato la polizia, ignara del fatto che l’uomo fosse già morto.

La donna ricoverata in ospedale in osservazione, ora potrebbe essere indagata e processata. La polizia non ha voluto rilasciare dettagli sulle indagini a carico della donna, che si trova ancora in ospedale: qualche novità si potrà avere solo quando sarà dimessa.