Bastianini trionfa a Le Mans nel Gp di Francia

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Enea Bastianini vince il Gran Premio di Francia di MotoGP. Il pilota del Team Gresini, in sella alla Ducati, torna al successo dopo il Qatar e Austin, trovando la terza affermazione della stagione. Completano il podio l’australiano della Ducati ufficiale Jack Miller e l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro. Appena fuori dal podio, quarto, il francese e iridato in carica Fabio Quartararo che rimane in testa al Mondiale, precedendo il connazionale Johann Zarco (Pramac) e lo spagnolo Marc Marquez (Honda). Caduta e zero pesante per Francesco Bagnaia a 6 giri dal termine: ‘Peccò scivola da solo mentre era in lotta per la vittoria. Cadono anche Jorge Martin (Pramac) e Joan Mir (Suzuki). In top-10 Luca Marini (nono) davanti a Maverick Vinales.

– foto agenziafotogramma.it –

