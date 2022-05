Aci Sport: Caltanissetta attende i vincitori dei Titoli nazionali 2021

Cresce l’attesa da parte dei premiati per la Cerimonia di consegna dei Titoli Nazionali 2021, che la Delegazione ACI Sport Sicilia ha fissato per il prossimo venerdì 17 giugno.

La cornice concordata dal Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo con il Presidente dell’AC nisseno Carlo Alessi ed il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, è l’elegante Teatro Margherita. Una sede che garantisce capienza e prestigio allo stesso tempo ed è nel cuore della città.

-“Questa Cerimonia sebbene fuori tempo è foriera di emozioni – afferma Daniele Settimo – poiché ricevere il meritato trofeo è sempre una gratificazione, se poi la stessa è organizzata in una sede elegante ed in un conteso partecipe ed entusiasta, tutto questo accresce il fasto del momento. Anche in questa occasione l’intero staff della Delegazione garantisce il massimo dell’impegno, in particolare il Delegato provinciale Maurizio Giugno, che è anche padrone di casa in questo caso. La consegna di un premio è sempre un moneto speciale”-.

