Trapani, le Madri Pietà tornano in processione: gli itinerari dei cortei sacri del martedì e mercoledì santo

Tornano le Processioni della Settimana Santa a Trapani. Si comincia martedì 12 aprile alle ore 16, quando il portone della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio si aprirà per lasciare uscire la processione della Madre Pieta dei Massari.

Portato a spalla per le vie del centro storico dagli “Eredi facchini di piano San Rocco”, l’antico dipinto incastonato in una vara neoclassica alle ore 22, si fermerà come da tradizione all’interno della cappella di piazza Lucatelli per la sosta notturna. Lì verrà vegliato tutta la notte e per la giornata successiva dalle donne devote. Rientrerà in chiesa intorno alla mezzanotte del mercoledì successivo.

E proprio mercoledì 13 aprile, ma alle 14.30 prenderà il via la seconda delle processioni in programma: quella della Madre Pietà del Popolo, affidata alla categoria dei Fruttivendoli. Dopo avere sfilato per le vie del cuore antico della città, intorno alle 16.30 in piazza Lucatelli si svolgerà l’antico rito dello “Scambio del cero” a ricordare la pace suggellata nella prima metà dell’800 tra i facchini di Piano San Rocco e la compagnia di Sant’Anna cui originariamente era affidata. Farà rientro nella chiesa del Purgatorio alle 22.30 della stessa giornata.

Venerdì sarà poi la volta della Processione dei sacri gruppi dei Misteri e infine per la domenica di Pasqua si muoverà il corteo sacro del Cristo risorto.

“Le parole d’ordine di quest’anno saranno: ‘Prudenza e senso di responsabilità’ – ricorda il presidente dell’Unione Maestranze Giovanni D’Aleo -. Abbiamo lavorato in stretta sinergia con la Diocesi di Trapani e le istituzioni tutte per riportare i riti tra la gente. Non scordiamo però che veniamo da due anni di stop causa pandemia e che il virus del Covid non è affatto scomparso. Dunque, attenzione in ogni momento, indossiamo tutti la mascherina e rispettiamo il distanziamento”.

Lungo il percorso delle processioni oltre alle forze dell’ordine ci saranno anche 150 volontari delle associazioni di pubblica assistenza Croce Rossa Italiana, Comitato di Trapani, Paceco Soccorso, EuroSoccorso, Amico Soccorso e Misericordie che monitoreranno l’effettivo rispetto delle regole e coadiuveranno i cittadini in qualunque loro esigenza.

Inoltre, per tutta la durata della Settimana Santa, l’Unione Maestranze ha anche previsto un servizio di accoglienza e accompagnamento all’interno della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio e presso la sede Maestranze in Piazza Scarlatti (ex Pons), affidato agli alunni delle IV e V classi dell’istituto superiore “Sciascia-Bufalino” di Erice.

Itinerario processione del MARTEDI’ SANTO 12 aprile della MADRE PIETA’ DEI MASSARI

Uscita dalla chiesa del Purgatorio ore 16,00

Via Gen. D. Giglio

Corso Vittorio Emanuele

Piazza Iolanda (giro della piazza)

Corso Vittorio Emanuele

Via Corallai

Via Custonaci

Via N.Nasi

Via Tintori via Mancina

Via Pio D’Aleo

Via L. Ximenes

Piazza Matteotti

(Entrata palazzo Notaio Fodale – sosta e preghiera)

Piazza Matteotti

Via Giovanni XXIII

Corso Vittorio Emanuele

Via A. Turretta

Piazza Lucatelli

Cappella: sosta notturna con entrata alle 22,00

MERCOLEDI’ 13 aprile uscita dalla Cappella alle ore 22.30

Piazza Lucatelli

Piazza Gen. A. Dalla Chiesa

Viale Regina Elena

Via Torrearsa

Corso Vittorio Emanuele

Via Serisso

Via S. Francesco D’Assisi

Chiesa Anime Sante del Purgatorio: entrata alle 00.30.

Itinerario processione del MERCOLEDI’ SANTO 13 aprile della MADRE PIETA’ DEL POPOLO

Uscita dalla chiesa del Purgatorio ore 14,30

Via Gen. D. Giglio

Via Papa Giovanni XXIII

Piazza Matteotti

Via Libertà

Via Garibaldi

Via Barone Sieri Pepoli

Piazza della Cuba

Via Crociferi

Via Magistrale

Via Aperta

Via Sant’Eligio

Via Carrara

Corso Italia

Via Sant’Elisabetta

Largo Franchi

Via Buscaino

Piazza della Cuba

Via Barone Sieri Pepoli

Via delle Arti

Via Torrearsa

Viale Regina Elena

Via Gen. A. Dalla Chiesa

PIAZZA LUCATELLI – INCONTRO SCAMBIO DEL CERO E PREGHIERA alle ore 16.30 circa

Via Turretta

Corso Vittorio Emanuele

Via Gen. D. Giglio

Via Nunzio Nasi

Via G. Tartaglia

Via G. Barlotta

Via San Francesco d’Assisi

Via Serisso

Corso Vittorio Emanuele

Piazza Jolanda

Piazza Jolanda lato Nord

Via Sant’Anna

Via Santa Lucia

Via Corallai

Via Custonaci

Via Nunzio Nasi

Via Serisso

Corso Vittorio Emanuele

Ingresso palazzo Dott. Colicchia – sosta e momento di preghiera

Corso Vittorio Emanuele

Via G. Verdi

Via San Francesco d’Assisi

Piazza Purgatorio

Chiesa Anime Sante del Purgatorio – Entrata alle ore 22.30