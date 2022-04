Sicilia, Siracusa: tomba di Archimede illuminata con colori bandiera italiana

Il colombario di epoca romana del Parco archeologico, da tutti conosciuto come Tomba di Archimede, a Siracusa, nelle ore serali, in occasione della Festa della Liberazione, è stato illuminato con i colori della bandiera italiana e lo sarà interrottamente fino al 2 giugno, Festa della Repubblica.

L’accensione del sito è a zero per l’amministrazione comunale, poiché l’impianto è stato messo a disposizione gratuitamente dalla società che cura in città il servizio di illuminazione pubblica.”Non è la semplice riproposizione di un’idea – spiega il sindaco, Francesco Italia – perché quest’anno il pensiero va alle minacce di guerra che avvertiamo in Europa e al tributo di sangue che gli ucraini stanno pagando Mi sento vicino a loro e quanti oggi combattono per la loro libertà come gli italiani fecero quasi ottant’anni fa.La Resistenza fu lotta per la libertà e la democrazia senza distinzioni di partito e dispiace che qualcuno ancora oggi non voglia riconoscerlo”.