Eccellenza. La Nissa, in vantaggio con D’Anca, rimontata 2-1 dal Don Carlo Misilmeri

Sconfitta esterna amara per la Nissa che ha perso 2-1 sul campo del Don Carlo Misilmeri. L’amarezza è stata dettata soprattutto dal fatto che la rete del 2-1 arrivata nel finale con Filippo Tiscione è stata contestata dalla società biancoscudata per presunto fuorigioco.

La Nissa ha disputato una partita attenta e con tanta voglia di lasciarsi alle spalle le ultime due partite di campionato nelle quali aveva totalizzato appena un punto. Purtroppo, questo intento gli è riuscito solo nel primo tempo quando è passata in vantaggio con il giovane D’Anca (nella foto).

Il vantaggio biancoscudato è stato difeso con le unghia e i denti, anche perchè la Nissa intendeva rilanciare la propria candidatura per un posto nei play off. E allora quale miglior viatico di una vittoria sul campo della terza in classifica? Ma così non è stato perchè nel secondo tempo la pressione offensiva dei palermitani s’è fatta sempre più asfissiante.

La rete di Manfrè su cross di Tiscione ha permesso al Don Carlo Misilmeri di acquistare una fiducia che, con il passare dei minuti è andata sempre più aumentando sino alla rete del definitivo 2-1 che ha sancito l’ennesima battuta d’arresto per la Nissa in campionato.

La Nissa resta ferma a 38 punti in classifica e vede allontanarsi la prospettiva dei play off che sembrava alla sua portata, almeno prima dello scoppio di un focolaio di Covid al suo interno. Domenica prossima la squadra affronta mercoledì 6 aprile in casa il Casteltermini e domenica 10 aprile fuori casa il Castellammare.