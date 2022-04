Covid in Sicilia. Nelle ultime ore dati del contagio in calo

Il dato dei ricoveri ieri per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto all’altro ieri vede un decremento complessivo di 15 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 51 persone (2 in più rispetto a ieri).

Il dato dei guariti è pari a 2854 persone. 14 i decessi (2 il 24/04/2022 e 5 il 23/04/2022). I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1777 (di cui 404 relativi a giorni precedenti). I tamponi molecolari processati sono stati 4470. I tamponi rapidi sono stati 31210. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 10398614.