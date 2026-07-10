Ricerche del disperso in mare a Gela: attivato dalla Prefettura il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse

L’Amministrazione comunale di Gela informa la cittadinanza che la Prefettura di Caltanissetta ha disposto l’attivazione del Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca del Sig. Perna lungo il litorale Gelese, coordinate dalle Autorità competenti con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato impegnate nelle attività di ricerca.

“A nome dell’intera comunità gelese – ha detto il sindaco – desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che, con professionalità, dedizione e spirito di servizio, stanno operando incessantemente, mettendo in campo ogni risorsa disponibile per il ritrovamento del nostro concittadino. Rivolgo un accorato appello a tutta la cittadinanza affinché contribuisca alla massima diffusione della notizia e segnali tempestivamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi informazione che possa risultare utile alle ricerche. Chiunque ritenga di aver visto il Sig. Perna o sia in possesso di elementi utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, evitando iniziative autonome che potrebbero intralciare le operazioni coordinate”.