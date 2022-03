Sommatino. Superato il 65% di raccolta differenziata. Al Comune assegnato dalla Regione contributo di 16.877 euro

SOMMATINO. La Regione Siciliana ha assegnato al Comune di Sommatino il contributo di 16.877 euro per avere superato nell’anno 2020 la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata.

“Quando ci siamo insediati, nel 2017, – ha spiegato il sindaco Elisa Carbone – la percentuale di raccolta differenziata era del 50%. Anni di duro lavoro, di massima attenzione, di accorgimenti sul sistema di raccolta ci hanno portato a superare nel 2020 il 69%. Un risultato mai raggiunto prima.

Tra poco partirà il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti grazie al quale contiamo di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata. Vogliamo intanto ringraziare gli operatori del servizio di raccolta per il loro impegno in questi anni, gli uffici comunali per l’attenzione e tutti i cittadini che si impegnano in una corretta differenziazione dei rifiuti. Questo risultato appartiene a tutti noi”.