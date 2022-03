Serie D. Sconfitta esterna 1-0 per la Sancataldese con il Giarre. Verdeamaranto piegati solo su rigore

Sconfitta esterna per la Sancataldese di Giovanni Campanella sul campo del Giarre 1-0. L’ha decisa su calcio di rigore ad un quarto d’ora dal termine Cannavò. In precedenza gara scoppiettante con la Sancataldese pericolosa nel primo tempo con Cess e Balistreri.

Il Giarre, tuttavia, aveva saputo replicare con veemenza con Cannavò e Arcidiacono vicini al gol. Lo stesso Cannavò nel secondo tempo s’è visto annullato il gol del possibile vantaggio per fuorigioco.

Il resto lo ha fatto un grande Michele Lacagnina che s’è opposto a diverse conclusioni degli avanti giarresi. Nel finale è stato ancora l’attaccante Cannavò a procurarsi il calcio di rigore che ha poi battuto spiazzando lo stesso Lacagnina.

Alla fine sconfitta amara per la Sancataldese rimasta a quota 29 in classifica e che domenica prossima affronterà i casa il Troina con l’obiettivo di conquistare tre punti che potrebbero diventare pesantissimi per la sua classifica contro la penultima della classe.