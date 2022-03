San Cataldo. Il pasticcere Alberto Giordano parteciperà all'”Expo Coffe Break” di Catania

SAN CATALDO. Il pasticcere di San Cataldo Alberto Giordano, titolare di Arte Caffè, parteciperà per la provincia di Caltanissetta alla prima edizione di “Expo Coffee Break” l’evento fieristico dedicato al mondo della pausa caffè organizzato da Media Company Group che coinvolge non soltanto l’Italia ma anche il bacino del Mediterraneo e i Paesi ad esso rivolti come quelli del Nord Africa. La fiera è in programma l’1, 2 e 3 aprile 2022 al Maas, Mercati agroalimentari Sicilia, in via Passo del Fico, contrada Junghetto, Catania.

L’atteso evento nel quale sarà protagonista il pasticcere Alberto Giordano è in programma domenica 3 aprile ed è il concorso “Mille sfumature di caffè” che vedrà in gara sei pastry chef, organizzato dal Conpait (Confederazione Pasticceri italiani). In giuria: Angelo Musolino (presidente nazionale Conpait); Salvatore Cappello (inventore della torta sette veli e membro dell’Accademia maestri pasticceri italiani); Santo Giarrusso (maestro pasticcere e imprenditore), Peppe Leotta (presidente regionale Conpait e segretario nazionale). I pasticceri che si sfideranno sono: i catanesi Carmelo Costanzo, Daniele Corsaro, Charli Di Vita, Leandro Faraci di Enna, Alberto Giordano di Caltanissetta e Gianluca Cavallo di Ragusa.