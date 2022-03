Ruba al supermercato: Carabinieri scoprono che l’autrice del furto è una povera donna indigente con figlio disabile e gli fanno la spesa

Sembrava uno dei tanti furti compiuti in supermercati da ladri specializzati nel portare via di tutto, ma poi i Carabinieri intervenuti hanno scoperto che l’autrice del furto era solo una povera donna che non ce la faceva ad arrivare a fine mese e con un figlio disabile a casa che l’attendeva speranzoso per mettere qualcosa sotto i denti.

E allora ecco che i carabinieri di Scauri ,in provincia di Latina, si trovano di fronte non al caso legato al solito furto in supermercato, ma di fronte ad un gesto illecito il cui motivo è legato ad altro. La donna, incensurata e madre di un disabile, viveva in un forte stato di indigenza. Così, i Carabinieri hanno deciso di essere loro stessi pagare la spesa alla donna con un gesto di grande umanità.