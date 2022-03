Rassegna stampa. Italia, ubriaco viene accompagnato al Pronto Soccorso… ma ruba un’auto e fugge

Nella notte tra domenica e lunedì, un uomo è stato tratto in arresto dalla Polizia dopo essere stato fermato alla guida di un’automobile rubata. Si tratta di un 54enne già noto alle forze dell’ordine.

La vicenda ha avuto inizio a Carpi, dove il cittadino di origini marocchine è stato trovato dai Carabinieri della locale Compagnia in evidente stato di ebbrezza alcolica. Per questo motivo, è stato condotto dai militari all’Ospedale di Baggiovara, dal quale si è allontanato a bordo di un’automobile rubata nel parcheggio del nosocomio.

Intorno alle 2.30 gli agenti della Volante sono intervenuti a Baggiovara dove una persona aveva appunto segnalato il furto della propria auto, lasciata brevemente aperta e con le chiavi a bordo per il tempo necessario a recuperare il figlio che era appena stato dimesso. Poco dopo l’auto è stata intercettata da una volante della Polizia lungo Via Giardini.

Nonostante gli agenti gli avessero intimato l’alt e azionato i dispositivi luminosi e sonori, l’uomo non si è fermato, ma ha spento i fari e ha proseguito la marcia sgommando, mettendo a rischio l’incolumità degli stessi operatori e degli utenti della strada. Dopo un breve inseguimento, la Volante è riuscita, con una manovra repentina, a bloccargli ogni via di fuga all’altezza di viale Amendola.

Per questi motivi l’uomo è stato trattenuto in cella e processato per direttissima in mattinata.