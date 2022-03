Promozione. L’Atletico Nissa travolge 5-1 il San Gregorio

In Promozione è ancora Atletico Nissa protagonista. La squadra di Alessio Sferrazza ha superato 5-1 il San Gregorio. Partita subito in cassaforte per i padroni di casa in gol con Alù prima e Vaccaro poi. Gli attaccanti nisseni, dopo il gol del momentaneo 2-1 dei catanesi, sono andati ancora a segno con Alù, Vaccaro e Sammartino per il 5-1 finale.

La squadra del presidente Sergio Iacona è ora quinta in classifica con 39 punti e quando mancano quattro giornate alla fine, è a 6 punti da un posto utile per i play off. Sabato prossimo sarà impegnata fuori casa sul campo del Ciclope Bronte.