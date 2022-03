Pallavolo Serie B2. La Traina vince anche a Brolo e consolida il terzo posto

Indifferente e non condizionata da quanto accade nelle altre gare, continua la striscia vincente della TRAINA SRL che ha conquistato l’ennesimo successo stagionale imponendosi in tre set a Brolo, campo difficile dove anche alcune “grandi” avevano perso punti.

Ogni set ha avuto un andamento diverso. Nel primo, solo dopo un sostanziale equilibrio (14/14), la TRAINA SRL ha conquistato un mini-break (0-3) che ha incrinato le certezze della formazione di casa vedendo le nissene incrementare il vantaggio fino al 19/25.Il secondo parziale è stato invece dominato da Spena e compagne fin dalle prime battute ed è arrivato il secondo 19/25 senza particolari patemi.

Nel terzo set, dopo ancora situazioni di equilibrio fino al 16/16, sono state invece Noemi Agnello e compagne a prendere il sopravento incrementando il vantaggio fino a quello che sembrava per loro un rassicurante 24/20.Ma proprio in questa circostanza è venuto fuori il carattere e la forza del gruppo delle TRAINA SRL che ha annulla i quattro set ball chiudendo la gara con un entusiasmante break di 0-6.

La vittoria del terzo set ha acquistato un particolare valore perché conquistata grazie al cospicuo utilizzo della panchina nissena: infatti sul 23/20 Francesca Scollo ha chiamato il doppio campo (la palleggiatrice Milly Apruti sull’opposto Jennifer D’Antoni e la schiacciatrice Gabriella Milazzo sulla palleggiatrice Noemi Spena) e la mossa si è rivelata vincente grazie anche alla freddezza e determinazione in zona battuta sul 24 a 20 di Chiara Angilletta (entrata a metà set e fino a quel momento in ombra).

Assente solo Alessandra Erba sul piano dei singoli la TRAINA SRL ha dimostrato di stare ritrovando la forma fisica migliore, dopo lo tsunami sanitario che ha colpito tutta la squadra la scorsa settimana, mentre sul piano del gioco cresce l’affiatamento di un gruppo che, sotto la sapiente regia di Noemi Spena, cresce di settimana in settimana mostrando a tratti una pallavolo spettacolare.Top-scorer della gara la “solita” Sara Gervasi con le ragazze del duo Scollo/Gotte che hanno consolidato il terzo posto in classifica a soli quattro punti dalla vetta dove staziona il Caffè Trinca Palermo.La Cassiopea Saracena, che nel terzo set ha sprecato l’occasione per prolungare la gara, ha invece tutti i numeri per conquistare la meritata salvezza grazie a un gruppo giovane che può solo migliorare, ben supportato dalla società guidata dall’ospitale e vulcanico presidente Luca Leone.

La TRAINA scenderà in campo nuovamente giovedì 31 marzo al PalaCannizzaro con inizio alle ore 18:30 nel recupero con la Nigithor Santo Stefano.Questo il dettaglio della gara di sabato 26 marzo nella Palestra Comunale di Brolo:Cassiopea Lavalux – TRAINA SRL CL 0 – 3 (19/25; 19/25; 24/26)Cassiopea Saracena: Santostefano, Lisciandro, Pirri, Costabile, Giannone, D’Arrigo, Agnello N. (K), Tumeo, Agnello I. (L1), Gulino (L2) NE Isgrò, Marino, La Monica. All. Cortese – PilotaTraina Albaverde: Gervasi 17, Ferraloro 5, D’Antoni 11, Apruti, Angilletta C. 3, Spena (K) 2, Angilletta A. 7, Milazzo 1, La Mattina 6, Tilaro (L1) Pagano (L2). All. Scollo – MontagninoArbitri: Denny Buccheri di Floridia (SR) e Vincenzo Emma di Pietraperzia (EN).