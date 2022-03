Mussomeli, “tavolata di San Giuseppe” a Sant’Enrico

MUSSOMELI – Tavolata di San Giuseppe in tempo di pandemia. Sono stati utilizzati locali parrocchiali di Sant’Enrico per l’allestimento della tavolata di San Giuseppe, a cui hanno collaborato, coordinati da Mario Bertolone, non nuovo ad iniziative sociali, giovani e meno giovani, amici e parenti, l’associazione Smile for live APS, alcuni parrocchiani di Sant’Enrico, alcuni componenti “comitato amici di Santa Maria” , alcuni soci San Vincenzo De Paoli, e l’ormai noto Danny che ha offerto la pasta. Anche il quartiere di Sant’Enrico ha portato i doni per la tavolata. Tante prelibatezze per l’ottima esposizione. Un momento gioioso, come augurio di una effettiva ripresa di tutto ciò che era stato bloccato, o quasi. Il Parroco don Francesco Mancuso ha benedetto la tavola.