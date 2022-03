Mussomeli, donna anziana morta in casa

MUSSOMELI – Era morta da un paio di giorni la signora Tina Nigrelli, settantaseienne, ritrovata ieri mattina nella sua abitazione ubicata in pieno centro abitato, in via San Francesco d’Assisi. La signora viveva da sola e, a causa di malore improvviso, non ha fatto in tempo a chiamare aiuto. L’hanno ritrovata ieri mattina i vigili urbani guidati dal comandante, Attilio Frangiamore, che ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco e quindi, una volta scoperto il corpo all’interno, è stato richiesto l’intervento del medico legale. Il fratello della signora che vive a Palermo il giorno prima non era riuscito a mettersi in contatto con la congiunta che, pur vivendo da sola per scelta, non era di certo abbandonata a se stessa. L’uomo ha quindi avvisato l’assessore Michele Spoto. “Ricevuto tale chiamata, ho avvisato il comandante Frangiamore” conferma l’amministratore comunale. E così ieri mattina, il comandante si è portato sul posto e non ricevendo risposta al suo bussare, ha verificato che la stessa non fosse ricoverata in ospedale o fosse ospite presso qualche struttura privata. “A quel punto –dice il comandante- ho richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. E dopo avere rotto il vetro di una finestra, siamo entrati casa. La signora era riversa in cucina con indosso la vestaglia e le ciabatte ai piedi. Non c’era nessun segno esterno di ferite o altro. Di certo un malore improvviso. Abbiamo quindi richiesto l’intervento medico per la constatazione di morte ed abbiamo provveduto a darne comunicazione ai familiari. La povera signora era morta da circa 48 ore.” R.M. FONTE LA SICILIA