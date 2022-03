Mussomeli, cambio di guardia nella Confraternita di San Giovanni: Vincenzo Bertolone Presidente.

MUSSOMELI – Un volto conosciuto, con una significativa milizia all’interno della confraternita sangiovannese, quello di Vincenzo Bertolone, che è stato nominato con decreto del vescovo mons. Mario Russotto, Presidente della Confraternita SS. Sacramento di San Giovanni in Mussomeli, dopo “avere raccolto le opportune informazioni sui candidati e sentito il parere del cappellano don Francesco Maria Miserendino”. Lo esorta a “servire con zelo e spirito di fede la Confraternita, di collaborare in piena comunione di intenti e con spirito di umiltà e servizio con il Cappellano, diffondendo sempre i valori della fede cristiana e della sana tradizione religiosa della Confraternita”. Una nomina, dunque, per il triennio 2022/2025, scaturita dalla terna di nomi, facenti parte del Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea degli iscritti nelle settimane precedenti.