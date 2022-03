Eccellenza. Nissa sconfitta 2-1 in rimonta dal Monreale. Non basta il gol di Pardo

In Eccellenza perde 2-1 la Nissa del presidente Giammusso sul campo del Monreale. Eppure sembrava che la gara giocata al “Ribolla” di Palermo potesse mettersi bene per la squadra di Angelo Bognanni. Il vantaggio di Pardo è sembrato la logica conseguenza di un predominio che ha permesso alla Nissa di sprecare almeno tre palle gol e di andare a segno con l’attaccante neo arrivato e già tre volte a segno.

Nel finale di primo tempo, invece, è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Gastone per un rigore concesso dall’arbitro per un fallo su Namio. Gastone ha trasformato il penalty pareggiando. Nella ripresa ci si aspettava la reazione della Nissa e invece è sputato il Monreale che ha messo la freccia segnando il 2-1 con Namio.

Vani i tentativi della Nissa di pareggiare una partita che ha segnato l’ennesimo passo indietro della squadra di Angelo Bognanni dopo la pausa forzata per il Covid. Dopo il pari deludente di domenica scorsa con il Cus ultimo in classifica, ecco ora la sconfitta con il non certo trascendentale Monreale. Per la Nissa un doppio passo indietro nella corsa play off.