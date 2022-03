Come organizzare la perfetta vacanza in barca a vela in Sicilia

Se il vostro sogno è sempre stato quello di organizzare una vacanza in barca a vela, la Sicilia è senza dubbio una meta perfetta. Lungo la sua costa sono infatti presenti moltissime spiagge, grotte e calette che sarebbero irraggiungibili via terra, per non parlare delle varie isolette che appartengono all’arcipelago delle Eolie e delle Egadi. Sicuramente però, per organizzare una perfetta vacanza in barca a vela in Sicilia occorre preoccuparsi con un certo anticipo di alcuni aspetti fondamentali. Vediamo quali sono e come gestire il tutto al meglio.

Il noleggio della barca a vela

Una delle prime cose che conviene fare è trovare un servizio di noleggio barche a vela Sicilia che sia valido ed affidabile. Fortunatamente, al giorno d’oggi si può prenotare tutto direttamente online e questo è un gran bel vantaggio, in quanto si evitano inutili perdite di tempo e ci si può organizzare con largo anticipo. Naturalmente, però, prima ancora di prenotare l’imbarcazione bisogna avere le idee chiare sul tour che si intende compiere e sul periodo in cui si vuole organizzare la propria vacanza.

La pianificazione del tour in barca a vela

Pianificare il tour perfetto in barca a vela non è semplicissimo, anche perché i luoghi che meritano di essere visitati in Sicilia sono davvero parecchi. Bisogna fare una selezione e scegliere quale zona si preferisce, anche perché non vale la pena includere troppe tappe nel proprio tour.Il rischio è quello di non riuscire a vivere la propria vacanza con la giusta serenità e di essere costretti a fare sempre le corse, senza assaporare appieno le bellezze che quest’isola ha da offrire. Meglio dunque concentrarsi su alcuni luoghi, come ad esempio l’arcipelago delle Eolie o quello delle Egadiche sono favolosi e ricchi di paesaggi mozzafiato, oltre che di fondali unici per gli amanti dello snorkeling.

Il periodo perfetto per una vacanza in barca a vela in Sicilia

Qual è il periodo perfetto per una vacanza in barca a vela in Sicilia? Naturalmente, la stagione estiva è quella giusta per via del clima e delle giornate soleggiate, ma bisogna fare anche altre valutazioni. È vero che il discorso dell’alta stagione è relativo, in quanto una vacanza in barca a vela permette di godere del massimo relax e di evitare le spiagge affollate, ma è altrettanto vero che in agosto, ad esempio, le temperature possono essere davvero troppo elevate.

In barca il caldo si sente e può diventare fastidioso, soprattutto in presenza di afa. È consigliabile dunque scegliere dei mesi comesettembre oppure giugno: solitamente in questi periodi le temperature sono molto più gradevoli ed il clima in generale è più ventilato. Si sta sostanzialmente meglio, sia in barca che in spiaggia che eventualmente nei centri abitati se si desidera fare una visita sulla terraferma.

I compagni di viaggio: un dettaglio da non sottovalutare

Un dettaglio che non si dovrebbe mai sottovalutare è anche questo: la scelta dei compagni di viaggio. La vacanza in barca a vela non è infatti adatta a tutti: occorre molta collaborazione, gli spazi sono piuttosto stretti e le persone abituate al comfort e ad ogni comodità potrebbero non vivere bene questo genere di esperienza.