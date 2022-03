Caltanissetta, “Caponnetto” dona a Sant’Agata beni di prima necessità

“Prendersi cura dell’altro”, ascoltare le sue esigenze, comprenderle e cercare di contribuire per supportarlo. Il “Service learning” all’Istituto Comprensivo “Caponnetto” è una definizione ricca di significato che viene messa in atto concretamente.

Tutta la comunità scolastica dell’istituto diretto da Maurizio Lomonaco è stato sensibilizzato per sostenere l’associazione Sant’Agata, realtà annessa all’omonima chiesa nissena che si prende cura delle famiglie e dei bambini con minori opportunità.

Ed ecco che alunni, genitori, insegnanti e personale Ata ha risposto all’appello e, invece di tendere la mano in alto per dire “presente”, proprio come si fa durante le lezioni scolastiche, ha teso le braccia in avanti donando beni alimentari, prodotti per l’igiene personale o altro materiale di prima necessità.

L’associazione, presieduta da Padre Sergio Kalizak e portata avanti dai volontari, si occuperà di distribuire questa donazione a chi ne avrà bisogno supportando anche le famiglie che in questo momento stanno ospitando le popolazioni fuggite dal conflitto.

“Siamo stati noi volontari i primi che hanno beneficiato della Copiosa Redenzione che ci hanno insegnato i frati. E questo insegnamento lo trasmettiamo a tutti”.

