Basket Esordienti. Dopo un anno di stop forzato causa Covid torna l’Airam e vince

Dopo un anno di stop forzato, causa covid, iniza bene l’avventura dell’Airam nel campionato “Esordienti” di minibasket. Bella prestazione da parte dei ragazzi del Minibasket AIRAM che hanno disputato la prima partita di campionato in trasferta al Palaferraro di Piazza Armerina vincendo in modo agevole contro l’ASD Roncalli.

La squadra cara al Prof. Galiano Emilio che quest’anno è collaborato da Vincenzo Di Benedetto e Gianluca Rizza si è imposta per 34 a 10 sugli avversari, nel corso di un incontro che ha visto i cestisti nisseni prendere fin da subito il controllo della partita e mantenerlo per tutti i sei tempi di gioco. L’AIRAM sempre avanti fin dalle prime fasi di gioco, non ha consentito agli avversari di recuperare, anzi ha progressivamente aumentato il parziale di vantaggio per poi conquistare una bella vittoria . Difesa e velocità sono state le armi vincenti della compagine nissena e, sebbene questa è stata la prima esperienza agonistica per molti dei bambini che sono scesi in campo, il gruppo è stato in grado di mostrare una discreta organizzazione di gioco. La forza del gruppo è la vera arma di questa squadra che ha messo in mostra delle qualità che sotto la guida dello staff tecnico dell’AIRAM daranno i loro frutti.

Formazione : Galiano Emilio (Coach), Lo Papa Ameth, Paruzzo Andrea, Russo Simone, Zito Christian, Barilà Federico, Lattuca Riccardo, Di Benedetto Vincenzo (Coach), Tolini Marco; Muni Riccardo, Di Martino Andrea, Mazzurco Riccardo, Nicosia Francesco, Licata Alessandro.