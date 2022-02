Ucraina: Cai, rincari in Italia da mais +3,5% a grano +2,5%

Iniziano a sentirsi anche in Italia le conseguenze della guerra in Ucraina con l’aumento di mais (+3,5%), grano tenero (+2,5%) e soia (+1,5%). Lo fa sapere Cai – Consorzi Agrari d’Italia sulla base delle rilevazioni della Borsa merci di Bologna, punto di riferimento per le contrattazioni nazionali delle materie prime agricole. Il grano tenero, utilizzato per la produzione di pane, farine e biscotti, viene quotato, a seconda del valore proteico, dai 4 agli 8 euro in piu’ a tonnellata, attestandosi in media intorno ai 315 – 320 euro/tonnellata, fino ad arrivare a 381 euro/tonnellata (+2,5%).

Deciso l’aumento anche del mais, fondamentale per la produzione di mangimi, di 10 euro in piu’ a tonnellata (+3,75%). Aumenta di 10 euro a tonnellata anche la soia (+1,5%), mentre l’orzo e il sorgo quotano rispettivamente 7 e 6 euro in piu’ a tonnellata (+2,4%). La Borsa Merci di Chicago, punto di riferimento a livello internazionale, invece ha registrato aumenti piu’ contenuti rispetto a ieri con grano tenero (+1,2%), mais (+1%) e soia (+1,1%).

“Occorre impegnarsi per evitare che questa crisi colpisca consumatori e agricoltori, anche a causa di possibili manovre speculative finalizzate a costringere i produttori a vendere sotto la soglia dei costi di produzione”, commenta Gianluca Lelli, Amministratore delegato di Cai, secondo il quale, visto lo scenario in evoluzione, “non sono da escludere rincari dei prodotti finali come pane, farina, biscotti o mangimi per animali che pero’ dobbiamo limitare evitando proprio le speculazioni nella filiera