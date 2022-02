Tenta di entrare nelle aree di accesso del Festival di Sanremo con un pass falso. Denunciato dalla Polizia

È stato fermato dagli agenti del commissariato di Sanremo mentre tentava di entrare nelle aree d’accesso del Festival con un pass falso che riportava le generalità e la foto del titolare e il logo della trasmissione televisiva di “Rai1” ed il QR-code.

Il pass, dopo gli opportuni accertamenti, risultava stampato artigianalmente e non valido. L’uomo ha dichiarato di essere arrivato a Sanremo con un suo amico indicandolo, tra l’altro, come l’autore materiale del falso badge; quest’ultimo rintracciato dagli agenti in un hotel poco distante, ha dichiarato che i pass li aveva stampati poco prima di raggiungere la città. Entrambi sono stati denunciati per truffa.