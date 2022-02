Sicilia, nell’agrigentino: picchia e tenta di strangolare moglie per ottenere soldi da spendere in droga

Calci, pugni e anche un tentativo di strangolamento per costringere la moglie a dargli del denaro per l’acquisto della droga. E’ accaduto a Sciacca, nella Agrigentino, dove gip ha disposto il divieto di arrivo alla casa e ai luoghi frequentati dalla vittima, nonché l’applicazione del braccialetto elettronico, per un saccense già gravato dalla sorveglianza speciale e indagato per percosse, violazione della misura sopra indicata, tentata estorsione e lesione in danno della moglie.