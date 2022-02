Sicilia, estorsioni: mazzetta in cabina telefonica, arresto nel Ragusano

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un 55enne sciclitano per estorsione ai danni del titolare di un esercizio commerciale di Scicli. Aveva contattato il titolare dell’attivita’ intimandogli di pagare, presso una cabina telefonica nel cuore della cittadina iblea, la somma in contanti di 500 euro.

La vittima non ha esitato a denunciare immediatamente i fatti ai carabinieri che hanno arrestato l’uomo, bloccato subito dopo avere intascato la busta contenente il denaro nella cabina telefonica. Il crimianle è stato condotto nel carcere di Siracusa.