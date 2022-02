Sicilia, corse clandestine di cavalli a Palermo: denunciato fantino

È stato identificato dai carabinieri e denunciato alla Procura di Palermo, per le accuse di maltrattamento di animali e concorrenza non autorizzate tra animali, anche il secondo dei fantini che hanno preso parte, nella mattinata di domenica 13 febbraio, alla corsa clandestina che ha visto protagonisti due cavalli che si sono sfidati ad altissima velocità nell’ zona industriale del quartiere Brancaccio.

La competizione improvvisata è stata scortata da un carosello di due ragazzi a bordo di moto e scooter. Ed il video di quanto avvenuto è anche diventato virale sui social network. I carabinieri della Compagnia di piazza Verdi e del Nucleo Cites del Centro anticrimine natura di Palermo hanno trovato in una stalla abusiva e sconosciuta all’autorità sanitaria, in zona Ciaculli, uno dei cavalli ritenuti esser stati utilizzati per la gara clandestina.

L’animale, sprovvisto di micro chip identificativo, è stato sequestrato e portato all’Istituto zootecnico sperimentale dove sarà assistito e curato. Il responsabile della stalla dovrà rispondere di persone amministrative per un valore complessivo di diverse migliaia di euro