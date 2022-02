Sicilia, abusi sessuali su atleta con meno di 14 anni: arrestato allenatore

Arresti domiciliari per un allenatore di Pentathlon moderno, accusato di avere abusato sessualmente tra il 2012 e il 2016 di un’ atleta che all’epoca dei fatti meno di quattordici anni. L’indagato, allenatore e titolare di una palestra in provincia di Catania, attirando la minore con la prospettiva di risultati a livello nazionale, approfittò sessualmente della giovane atleta, che per timore e vergogna non hai avuto a quel tempo il coraggio di denunciare quanto l’era accaduto.

Nell’atto di denuncia agli agenti del commissariato di Nesima, la vittima, oggi maggiorenne, ha riferito particolari e circostanze assai puntuali. L’uomo, a conclusione delle indagini, e’ stato ristretto a disposizione del gip del tribunale di Catania presso il proprio domicilio con il divieto di comunicare con persone estranee al proprio nucleo familiare.