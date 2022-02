Serradifalco. Entro il 10 febbraio vanno presentate istanze per affidamento taglio di alberi nel cimitero

SERRADIFALCO. Vanno prodotte entro le ore 23,59 del 10 febbraio le istanze per partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico del servizio di abbattimento di alberi pericolosi all’interno del cimitero comunale.

L’istanza va inoltrata tramite P.E.C. all’indirizzo comune.serradifalco@pec.it, allegando la documentazione scansionata e salvata in formato pdf insieme alla copia di un documento di identità del legale rappresentante. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale tramite avviso esplorativo. La manifestazione d’interesse è stata messa a punto sulla base del piano per la rimozione di alberi potenzialmente pericolosi all’interno del cimitero comunale.

Il Comune ha anche previsto la corresponsione di un importo alla ditta che si aggiudicherà l’incarico. L’importo impegnato di 20 mila euro riguarderà, per 14,550 euro per lavori a base d’asta, per 450 euro di oneri per la sicurezza, 3300 euro per Iva, 1400 euro per imprevisti, e 300 euro per altre spese. L’incarico sarà assegnato con il criterio del maggiore ribasso.

Gli alberi da abbattere nel cimitero di contrada Santa Lucia sono in totale 51. Si tratta di pini, abeti e cipressi, alberi risalenti al secolo scorso che nel tempo hanno assunto dimensioni notevoli. E’ previsto che la ditta esecutrice dell’intervento resterà proprietaria di tutto il legname tagliato. Il piano per il taglio degli alberi è stato concordato dall’amministrazione comunale con le associazioni ambientaliste.