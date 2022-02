San Cataldo. Mozione dei gruppi di minoranza per illuminare la scalinata monumentale e la Torre civica dell’orologio

SAN CATALDO. “Occorre continuare nell’opera di valorizzazione dei simboli della nostra identità cittadina”. Lo affermano i gruppi politici di minoranza che hanno presentato una mozione al fine di essere discussa nel prossimo consiglio comunale.

La proposta è quella di illuminare la scalinata monumentale e la torre civica dell’orologio utilizzando tecnologie innovative ad alta efficienza energetica in grado di garantire la salvaguardia, la valorizzazione del patrimonio artistico monumentale e per creare un’illuminazione capace di esaltare tutte le potenzialità espressive dei beni illuminati”.

Nella mozione si invita l’amministrazione comunale a partecipare all’ ”Avviso pubblico relativo a contributi a sportello per sostenere proposte progettuali degli enti locali e degli enti gestori di Castelli, manieri, fortezze e TORRI DI SICILIA volte a garantire una illuminazione artistica esterna. [D.D.G. n° 20/2022 del 21/02/2022 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA – DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA – ]”. Come è noto, con la Delibera di Giunta n° 42 del 17 febbraio 2016 è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Comune di San Cataldo e i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Primo e Secondo Circolo Didattico e del Liceo Artistico “F. Juvara” per la riqualificazione urbana della Scalinata monumentale della Torre Civica, sita in via Orologio.

L’intesa ha condotto alla realizzazione di vari elementi plastici in terracotta, applicati nelle quattro pareti frontali della scalinata centrale. Le quattro opere denominate “Sulle Alture di Vassallaggi”, per riportare il territorio alle sue origini antropologiche; “Ruggero e le culture mediterranee”, per focalizzare la ricchezza storica del periodo normanno in Sicilia; “Città, uomini e animali”, per introdurre la nascita di San Cataldo, quale paese di nuova fondazione del ‘600 siciliano e “Gigantesse”, a rappresentare la fecondità della madre mediterranea.

Le opere sono state donate alla Città di San Cataldo dagli artisti Giuseppina Riggi e Calogero Barba, essendosi avvalsi anche della fattiva collaborazione di alunni delle tre istituzioni, utilizzando anche spazi all’interno dei plessi scolastici adibiti all’uopo a laboratori artistici. Secondo la minoranza “Occorre continuare nell’opera di valorizzazione del sito ubicato nel centro storico della nostra Città e per tale motivo è al momento possibile accedere alle risorse di cui all’Avviso pubblico relativo a contributi a sportello per sostenere proposte progettuali degli enti locali e degli enti gestori di Castelli, manieri, fortezze e TORRI DI SICILIA volte a garantire una illuminazione artistica esterna. Con il citato Avviso pubblico viene istituito un fondo a “SPORTELLO”, per eseguire interventi di illuminazione artistica e valorizzazione dei beni monumentali improntati al risparmio, all’efficienza energetica e alla sostenibilità dei territori”.

L’agevolazione erogabile è concessa, nella forma di contributo a fondo perduto, come compartecipazione finanziaria fino al limite massimo del 90% del costo totale ammissibile, per un importo massimo erogabile pari a 90.000 €. La procedura “a sportello” per la presentazione delle domande sarà aperta dalle ore 09:00 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso in GURS, fino alle ore 23:59 del trentesimo giorno. Considerato che nel tempo non si è mai pensato di esaltare la bellezza della citata SCALINATA E TORRE DELL’OROLOGIO in special modo nelle ore notturne a mezzo di adeguata ed artistica illuminazione che permetterebbe di creare le condizioni affinché la nostra Città possa disporre di un punto di riferimento anche notturno, il nostro gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ha presentato una specifica ed articolazione mozione consiliare con richiesta all’intero civico consesso di fare voto all’Amministrazione Comunale di partecipare all’avviso pubblico di cui al D.D.G. n° 20/2022 del 21/02/2022 della REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA; “Avviso pubblico a SPORTELLO relativo a contributi a sportello per sostenere proposte progettuali degli enti locali e degli enti gestori di Castelli, manieri, fortezze e TORRI DI SICILIA volte a garantire una illuminazione artistica esterna”, con espresso intendimento di valorizzare con illuminazione artistica la nostra Torre dell’Orologio con annessa scalinata monumentale”.