Prezzi, stop speculazioni. Agricoltori siciliani su trattori in piazza, anche a Caltanissetta: giovedì 17 febbraio

Gli agricoltori siciliani non ce la fanno più. Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto.

Per questo, decine di migliaia di allevatori ed agricoltori della Coldiretti con trattori al seguito lasciano le campagne giovedì 17 febbraio dalle ore 9.00 ed arrivano nelle città siciliane, in contemporanea con altre Regioni d’Italia per salvare l’agroalimentare Made in Italy e difendere l’economia, il lavoro ed il territorio. Tutte le iniziative si svolgeranno davanti alle Prefetture e i rappresentanti del Governo riceveranno dai dirigenti un documento e anche prodotti da dare in beneficienza.

A Palermo gli agricoltori saranno in Via Cavour, a Caltanissetta in Viale Regina Margherita, ad Agrigento in Piazzale Vittorio Emanuele, a Ragusa in Piazza Matteotti, ad Enna Piazza Giuseppe Garibaldi, a Trapani in Piazzale Vittorio Veneto.

L’iniziativa è stata preceduta anche da incontri con i capigruppo dell’Assemblea Regionale Siciliana, parteciperanno numerosi Sindaci ed altri rappresentanti istituzionali.

Non mancheranno azioni eclatanti a sostegno delle proposte della Coldiretti per garantire il giusto prezzo con la lotta alle speculazioni, assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi per il settore fermati dalla burocrazia ma anche i progetti concreti per cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili, dal biogas al fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle.