SERRADIFALCO. Solo due nuovi casi di positività al Covid segnalati dall’Asp nel suo report giornaliero. Tutto questo a fronte di 14 persone guarite dal Covid. Ma in queste ore Serradifalco piange la scomparsa di una nuova persona per via del Covid.

Per il Comune nisseno si tratta della settima vittima di questa tragica pandemia. Attualmente a Serradifalco le persone positive al Covid 19 sono complessivamente 68.