Nel nisseno, guardie zoofile WWF: cani senza microchip, controlli e multe

Multe per oltre mille euro sono state elevate dalle Guardie giurate zoofile Wwf in servizio presso il Nucleo provinciale di Caltanissetta per violazioni delle norme in materia di anagrafe canina e tutela degli animali. Le Guardie giurate Wwf svolgono funzioni di vigilanza ambientale, venatoria e zoofila con la qualifica di Pubblici ufficiali o di Agenti di polizia giudiziaria. In particolare, nei giorni scorsi sono stati effettuati dei servizi di vigilanza in alcuni Comuni della provincia: scoperti diversi cani privi di microchip.

Le sanzioni sono state già notificate ai sindaci dei Comuni interessati e al Servizio veterinario regionale. Nello specifico, a Mazzarino sono stati sottoposti a controllo tre cani da caccia, tutti appartenenti ad una persona residente a Gela: attraverso l’uso di un apposito lettore elettronico in dotazione agli agenti giurati del Wwf, è stata accertata la mancata inoculazione del microchip su tutti gli animali.

A San Cataldo, invece, un cane era sfuggito al controllo dei proprietari ed era stato trovato per strada da volontari animalisti che hanno subito allertato le Guardie Wwf che hanno rintracciato il proprietario: anche in questo caso, però, sono state riscontrate la violazione dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe regionale e l’assenza del microchip identificativo.

Le Guardie Wwf ricordano che “il primo obiettivo perseguito dalle leggi emanate in materia, sia in ambito nazionale che regionale, consiste in una decisa responsabilizzazione dei cittadini – si legge in una nota -. Il secondo obiettivo è quello di incentivare il senso di educazione civica al rispetto degli animali.

Il controllo e la vigilanza sugli obblighi di microchippatura dei cani e la loro iscrizione in anagrafe veterinaria ha un ruolo centrale nella gestione del randagismo”. Le Guardie zoofile Wwf esercitano il controllo del territorio attraverso un servizio volontario e gratuito