Mazzarino. Il consigliere di minoranza Livio D’Aleo: “Maggioranza sempre meno presente e compatta in Consiglio”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del consigliere comunale di minoranza Livio D’Aleo sulla situazione politica a Mazzarino.

“Una maggioranza sempre meno presente e compatta in Consiglio Comunale, lo dimostra ormai l’approvazione delle delibere consiliari portate dall’Amministrazione Comunale in Consiglio Comunale. Ormai è diventata una consuetudine che l’Amministrazione Marino non riesce ad ottenere l’approvazione delle delibere dalla sua maggioranza politica in prima convocazione, le delibere vengono approvate solo in seconda convocazione con una maggioranza numerica molto striminzita.

Basti vedere le ultime sedute di Consiglio Comunale, dove la maggioranza politica consiliare che fa riferimento a Marino costituita da ben undici consiglieri comunali, l’approvazione delle delibere avviene in seconda convocazione con numeri molto risicati.

Ma non era la maggioranza politica che in maniera compatta e coesa dovevano risolvere i problemi della città? Non era la maggioranza politica che in Consiglio Comunale dovevano portare iniziative a fare della comunità mazzarinese? Dopo otto anni di Amministrazione quale grosse opere e progetti hanno messo in campo per il bene della citta e dei cittadini?

L’unica cosa che tutti possiamo notare che se mentre le nostre strade erano piene di buche ora si sono arricchite di transenne, messe e dimenticate, cantieri di lavoro non completati , arrecando problemi ai chi vi risiede (vedi via Sortino), segnaletica stradale mancante ed altro. Per non parlare della situazione dei bilanci .

Ma per alcuni Assessori meglio comunicare sui social e dire che tutto va bene, che venire a relazionare in Consiglio Comunale e dare seguito alle interrogazioni da me presentate. Dopo quasi tre anni si è in attesa che il Sindaco porti in Consiglio Comunale la relazione annuale e semestrale sullo stato di attuazione del programma e dell’attività svolta propria e della Giunta.

Si venga a riferire con una relazione dettagliata sull’attività degli esperti da lui nominati. La risposta che mi venne data in Consiglio Comunale sulle mancate presentazione delle relazioni dopo aver presentato un’interrogazione fu che non era stata presentata nessuna relazione a causa della pandemia del Covid19. E con questa risposta molto striminzita e brevissima si può racchiudere tutto l’operato del Sindaco Marino e dei suoi Assessori”.

Il consigliere comunale Livio D’Aleo