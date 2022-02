Elezioni Sicilia. Centrodestra valuta Miccichè ma apre alla candidatura di Renato Schifani

Centro Destra Patriota, attraverso il concessionario del copyright, replica alla Candidatura a Presidente della Regione Siciliana da parte di Gianfranco Miccichè.

“Abbiamo notato – afferma Cipriano – che il Presidente dell’Ars On.le Miccichè, (prendendo le distanze da Musumeci e sia da Lega e Fratelli d’Italia), avrebbe sciolto la riserva a candidarsi dopo che taluni esponenti di Forza Italia gli avrebbero fatto appello e dopo che lo stesso avrebbe ricevuto il via libera da Berlusconi.

Anzitutto, ci teniamo a precisare che ne Berlusconi,ne Tajani,ne la Senatrice Bernini possono dare il via libera a nome del Centro Destra di cui noi deteniamo la concessione al copyright .

Apprezziamo lo sforzo dell’On.le Miccicchè di prendere le distanze dall’operato del Presidente della Regione incarica, troppo appiattito sul proprio ego.

Vogliamo rilanciare il Centro Destra, va bene, ma si deve passare da noi !!! Fratelli d’Italia e Lega, dopo i giochini astensionistici sul Quirinale, hanno ampiamente dimostrato la loro scarsità nelle trattative e nell’importanza che avrebbe potuto avere il peso di un Centro Destra compatto.

D’altronde, la chiarezza l’hanno fatta gli stessi Salvini e Meloni, quando si sono approcciati più volte con il Pd ed Enrico Letta ; Meloni durante il Forum di Atreyu e Salvini incontrando Letta il giorno prima della riconferma di Mattarella .

Certamente, la figura del Presidente Mattarella è stata la miglior situazione nel marasma di confusione creato da parlamentari e senatori leghisti e fratellitalioti;

noi, avevamo sentito odor di riconferma subito, nonostante nessuno avesse preso in considerazione la nostra proposta, di eleggere l’esimio Costituzionalista GateanoSilvestri.

Poco prima della riconferma a Presidente della Repubblica, allo stesso, via media abbiamo delineato un’appello che lo stesso, nel discorso di insediamento a dimostrato di applicare e saper cogliere, tirando per le orecchie gli stessi parlamentari e senatori tutti.

Certo è, che ci accingiamo verso la fine della legislatura, con intermezzo Regionali Siciliane ed Amministrative ed il Presidente Mattarella è comunque Siciliano, persona colta e socievole che sa ascoltare in silenzio ed agire in maniera determinante, abbiamo apprezzato il suo sforzo e sappiamo che saprà spiazzare la politica dei palazzi da un momento all’altro ed al momento giusto.

Tornando alle Presidenziali Siciliane, ed alla Candidatura di Miccicchè, apprezziamo anche qua lo sforzo che sta nascendo, per uscire dal pantano disorientante che stanno creando sia i Salviniani che i Meloniani .

Noi ripetiamo, siamo pronti a dialogare – il simbolo del Centro Destra Patriota è a disposizione per lanciare una nuova coalizione che può essere da stimolo ed esperimento.

Però, ci teniamo a precisare che le alleanze si fanno a tavolino e che a Roma si va a battere i pugni sui tavoli per ottenere l’agognata applicazione dello Statuto ; a Roma si va anche a sedersi al tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Presidente della Regione autonoma che nel proprio Presidente ha per legge il riconoscimento di Ministro; ma si va anche altresì per far ritornare le tasse che sono dei Siciliani e che Roma si è presa arbitrariamente e possiamo dire tanto altro . Ne vogliamo parlare ? Miccichè Candidato ? E’ una proposta, ripetiamo si può dialogare ma vedremmo bene alla Presidenza della Regione Siciliana, anche il Senatore Renato Schifani, tanto per ricordare già esimio Presidente del Senato della Repubblica .

Attendendo risposta , Per il Centro Destra Patriota per conto del depositario, Eticamente Saluta, il Concessionario del Copyright, Committente Elettorale e Presidente del Comitato Etico Popolare – Antonio Cipriano .