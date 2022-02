Editoria, quali sono i 10 libri più romantici al mondo: storie d’amore tradotte in 53 lingue

I romanzi rosa sono tra i libri più venduti al mondo. La grandezza del mercato dei libri romantici ha fatto in modo che essi venissero tradotti in tantissime lingue diverse. A tal proposito la piattaforma online di apprendimento delle lingue Preply, puntuale per San Valentino, ha condotto una ricerca al fine di scoprire quali siano le storie d’amore più tradotte al mondo.

I tre libri romantici che sono stati tradotti in più lingue

Al primo posto troviamo il dramma romantico per eccellenza: “Romeo e Giulietta”, tragedia ambientata nella Verona del cinquecento, è stato tradotto in ben 53 lingue diverse, tra cui il curdo e la lingua tigrina.

Al secondo posto troviamo “Jane Eyre”, romanzo di Charlotte Brontë ambientato nell’Inghilterra vittoriana che racconta le vicende dell’orfana Jane Eyre che dopo una vita difficile trova l’amore con Mr. Rochester. Il romanzo è stato tradotto in 43 lingue.

Sull’ultimo gradino del podio si classifica “Cime tempestose”. L’unico romanzo dell’autrice e sorella di Charlotte Brontë racconta la storia d’amore di Heathcliff, un ragazzo orfano che ha la fortuna di essere adottato, e Catherine, che diventa sua sorella nella famiglia adottiva. Anche questo classico della letteratura inglese è stato tradotto in 43 lingue differenti.

La classifica è la seguente: