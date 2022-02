Ditta ha chiesto al Dipartimento Regionale dell’Energia permesso per la ricerca di Sali Potassici ed Alcalini in territorio di San Catado e Caltanissetta

SAN CATADO. La Ditta General Mining Research Italy srl ha chiesto al Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 10, Attività Tecniche e Risorse Minerarie della Regione Siciliana, il permesso di ricerca per Sali Potassici ed Alcalini denominato convenzionalmente “Cozzo Campana” per la durata di 3 anni, nell’ambito del territorio dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo, ricadenti tutti in provincia di Caltanissetta, avente una estensione di ettari 789.

La zona del permesso di ricerca richiesto ricade nel Foglio 267, (I SE) Tavoletta “Mimiani” della Carta Geografica d’Italia edita dall’Istituto Geografico Militare. Gli atti della pratica, nonché la planimetria a scala 1:10.000 e la monografia dei vertici della poligonale che circoscrive l’area stessa, si trovano depositati presso il Distretto Minerario di Caltanissetta a disposizione degli interessati che potranno prenderne visione in orario d’Ufiicio per la durata della pubblicazione del presente avviso (giorni 15 – quindici – consecutivi) all’albo pretorio dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo (CL).