Siciliacque comunica che alle ore 08:00 di questa mattina è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi, a valle dei serbatoi di Cozzo della Guardia, per eliminare una grossa perdita che da qualche ora si è aperta in c.da Rampallo in territorio di Pietraperzia.

Venerdì 18 febbraio nei comuni di Mazzarino e Niscemi la distribuzione subirà un ritardo di 36 ore.

Nel comune di Riesi la distribuzione avverrà regolarmente ad eccezione delle zone servite dal serbatoio Ancipa.