Caltanissetta, Breakfast Club: Kellogg e Croce Rossa donano il pasto ai bambini di 4 scuole

Speciale scuola: ritorna il Breakfast Club, con cui Kellogg e Croce Rossa donano la colazione ai bambini meno fortunati Milano, 15 feb – (Nova) – Kellogg e Croce Rossa Italiana annunciano la ripartenza del Breakfast Club. L’iniziativa, alla sua quarta edizione, raddoppia il suo impatto coinvolgendo 4 nuovi istituti scolastici, con l’obiettivo e’ offrire piu’ di 80.000 colazioni a 600 bambini in 6 citta’ Italiane.

Il Breakfast Club e’ un progetto unico di Kellogg e Croce Rossa Italiana volto a donare il primo pasto della giornata a bambini – appartenenti alle fasce piu’ fragili della popolazione su tutto il territorio nazionale – che per svariati motivi arrivano a scuola senza aver fatto colazione.

L’iniziativa – partita nel 2017 con un progetto pilota nella periferia di Milano – e’ cresciuta anno dopo anno ed ora raddoppia il suo impatto: alle citta’ di Milano e Torino si aggiungono infatti altre quattro scuole elementari nelle citta’ di Caserta, Isernia, Catania e Caltanissetta.

Per tutta la durata dell’anno scolastico, i bambini riceveranno la colazione offerta da Kellogg e distribuita dai volontari Cri prima dell’inizio delle lezioni. A Milano e’ stato coinvolto l’Istituto Comprensivo Fabio Filzi, in via Ravenna. Durante il momento della colazione, i volontari coinvolgeranno i bambini anche in attivita’ formative che favoriscono le relazioni sociali e l’integrazione, e sensibilizzano i partecipanti all’importanza di una alimentazione corretta.

