Calcio. Nissa, commenti non “civili o educati” vietati sulla pagina facebook: ecco l’avviso pubblicato

Rapporti tesi tra tifosi e Nissa dopo che la squadra ha messo insieme una ‘corposa’ striscia negativa di risultati con appena 4 punti nelle ultime 8 giornate.

Sulla pagina social della società presieduta da Arialdo Giammusso sono piovuti molti commenti “negativi”. Il sodalizio di calcio nisseno ha ritenuto che alcuni fossero offensivi e non adeguati, così ha deciso di pubblicare un post in cui “avvisa” i tifosi che saranno eliminati i commenti che non utilizzeranno “toni civili ed educati” ma, che invece faranno ricorso a “espressioni e termini volgari”

Ecco di seguito il contenuto integrale del post, già “bersagliato” dai commenti dei tifosi, pubblicato sulla pagina facebook della Nissa

La Nissa comunica a tutti i tifosi ed appassionati che l’utilizzo della pagina Facebook ufficiale da ora in avanti sarà consentito solo a coloro che in modo civile ed educato, senza utilizzare espressioni e termini volgari, senza in alcun modo ledere la dignità e l’immagine personale di tutti i tesserati della Società, esprimeranno i loro pareri e le opinioni personali mediante i commenti all’interno dei post. Si avvisa che i contenuti che saranno considerati non rispettosi ed offensivi, oltre ad essere rimossi, saranno anche oggetto di valutazione per eventuali azioni legali a tutela dei nostri tesserati. Questo vale anche nel caso di profili fake appositamente creati per offendere ed insultare, in questo caso saranno attivate le autorità per risalire al “vero” autore del contenuto.La Nissa è consapevole del momento non positivo che si sta attraversando a livello “sportivo”, tutte le sue componenti stanno lavorando al massimo dell’impegno e della determinazione affinché ritorni il sereno nel più breve tempo possibile.