Attivato Hub vaccinale all’Aeroporto di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Un presidio vaccinale temporaneo all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Su input della struttura commissariale per l’emergenza covid e della Gesap, a partire da oggi è, stato attivato il servizio di vaccinazione all’interno del terminal, nell’area check in C. Un hub in continuità con le iniziative intraprese negli ultimi mesi per assicurare un servizio di prossimità. L’idea, però, visto l’immediato successo che ha riscosso, con diversi cittadini dei paesi limitrofi e viaggiatori che si sono sottoposti alla vaccinazione, è quella di farlo diventare un punto fisso. “L’idea nasce dalla collaborazione con la struttura commissariale – spiega l’amministratore delegato di Gesap, Giovanni Scalia – quando siamo fin da subito stati in prima linea con un covid center che garantiva tamponi a passeggeri e tutta la comunità aeroportuale. Abbiamo pensato di estendere questo servizio che momentaneamente è temporaneo ma stiamo già riflettendo se farlo diventare stabile. E’ importante perchè spesso arriva il passeggero che all’ultimo secondo magari ha il green pass scaduto e avere la possibilità di vaccinarsi in aeroporto è un grande servizio”.

Orgoglioso del lavoro svolto anche il commissario per l’emergenza covid nella provincia di Palermo, Renato Costa: “La nostra idea è che l’hub debba essere dinamico, non statico. Oggi è un esperimento ma sono convinto domani annunceremo che l’hub diventa stabile”. Il servizio – in attesa di nuovi aggiornamenti – sarà attivo oggi e domani dalle 10 alle 18.

