Vaccini, Musumeci: “Basta tamponi farsa, serve obbligo vaccinale”

“Troppo comodo fare tamponi e dire ‘sono no-vax’. Io sono per l’obbligo vaccinale, basta con questa farsa. Si vaccinino. Meno tamponi faremo e più vaccinati avremo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti a Palazzo Orleans. “Spesso il tampone è una illusione – ha detto -. Se tutto il personale dedicato potesse raggiungere invece le persone a domicilio per avere le giuste cure faremmo un lavoro migliore. Il tampone non è la strada maestra, deve essere una eccezione e non una regola. Ho visto immagini peggiori in Lombardia e in altre regioni”.

Il governatore della regione più grande d’Italia, ricordando come le file agli hub e ai drive-in siano lunghe in tutta la penisola ha poi aggiunto: “A Palermo il 70% dei ricoverati per il Covid non è vaccinato – ha spiegato Musumeci -. Il paradosso è che queste persone chiedono di non essere curate, perché negano persino l’esistenza del contagio. Rifiutano le cure mediche, questo è un dato davvero allarmante. Dobbiamo non solo lavorare per curare quelli che sono vaccinati con sintomatologia assolutamente lieve ma dobbiamo convincere i no vax a farsi curare e diventa più problematico